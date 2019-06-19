В Берлине рассказали о состоянии Меркель после приступа

Накануне канцлер Германии не могла унять приступ дрожи, а сегодня уже совершает рабочие поездки.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которой стало плохо накануне на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, сегодня чувствует себя прекрасно. Об этом рассказала заместитель представителя немецкого правительства Ульрике Деммер.

— Меркель чувствует себя прекрасно, рада участвовать в мероприятиях, запланированных по графику, — цитирует Деммер РИА "Новости".

В расписании у канцлера — поездки в Гослар и Дрезден. Они "проходят по расписанию".

Отметим, что Ангеле Меркель стало плохо во время исполнения национальных гимнов, когда она стояла рядом с Владимиром Зеленским. В Берлине в тот день стояла 30-градусная жара. Позже канцлер объяснила, что у неё было обезвоживание. Однако медики с ней не согласились, а в адрес украинского лидера посыпалась критика за то, что он не помог коллеге.