Машина влетела в остановку с туристами в Сочи — видео

Два несовершеннолетних мальчика находятся в коме, одного из них оперируют, у другого — черепно-мозговая травма.

В Лазаревском районе Сочи в результате ДТП погибла женщина, ещё три человека пострадало.

По предварительной информации, автомобиль "Нива", следовавший из Сочи в сторону посёлка Лазаревское, столкнулся с автомобилем Mitsubishi. В результате удара "Ниву" отбросило на остановку общественного транспорта, где в ожидании автобуса стояли мамы с детьми.

Как стало известно Лайфу, в результате удара на месте ДТП погибла 40-летняя женщина, отдыхавшая в санатории "Одиссея". Её семилетний сын получил черепно-мозговую травму и находится в коме третьей степени, мальчик госпитализирован.

Ещё один пострадавший — десятилетний ребёнок — находится в состоянии комы на операции. Его мама в результате наезда машины получила множественные ссадины.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее Лайф сообщал, что в Нижнем Новгороде машина влетела в остановку, в результате погиб один человек, пятеро пострадали.