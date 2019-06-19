Политолог: Беглов подарил Петербургу новый подход к ЖКХ

Врио губернатора пошёл на очень серьёзные меры по оптимизации структуры управления жилищно-коммунальным хозяйством.

Снижение темпов роста тарифов ЖКХ в Петербурге — это важный шаг врио губернатора Северной столицы Александра Беглова навстречу петербуржцам. Так считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. Он отметил, что со стороны городских властей это не временная мера, а продуманный шаг оптимизационного характера.

— Бывает, что принимаются такие решения по ЖКХ, мол, "заморозим сейчас, а потом пускай будет резкий скачок". Или "сейчас нужно заморозить, чтобы народ успокоить, а дальше хоть трава не расти". Но это не наш случай, — прокомментировал эксперт в беседе с Лайфом.

По словам политолога, Беглов пошёл на очень серьёзные меры по оптимизации структуры управления ЖКХ. Наглядным результатом стала экономия полутора миллиардов рублей. В частности, как пояснил Данилин, в этой схеме были убраны посредники, перестали выбрасывать деньги на избыточное страхование в сфере ЖКХ. Кроме того, бюджет взял на себя часть расходов тепловых структур города: если раньше тепловики, имевшие кредиты, зашивали эту сумму в тарифы, то сейчас бюджет субсидирует кредитную ставку, что должно привести к высвобождению средств и, как следствие, уменьшению тарифов.

— Можно сказать, что Беглов подарил городу новый подход к ЖКХ, — заключил Данилин. — Многие чиновники и барыги, которые сидели на этом, не очень довольны, но зато должно быть довольно население.

Ранее сообщалось, что новые тарифы будут действовать уже с 1 июля. Например, тарифы на электричество удалось снизить до минимального предела, теперь в среднем 1 кВт/ч будет обходиться в 4,65 рубля. Тарифы на холодную воду увеличатся не на 7%, как планировалось ранее, а почти вполовину меньше. Кроме того, можно будет почувствовать изменения и в стоимости горячей воды.

Напомним, 1 июня врио главы Санкт-Петербурга Беглов подал документы о выдвижении кандидатом на пост губернатора.