Эколог заявил, что Москва готова к введению раздельного сбора мусора

Для вторичных материалов будут использоваться контейнеры синего цвета, для смешанных — серого.

Жители Москвы готовы к введению раздельного сбора мусора, надо просто дать им такую возможность. Так считает эколог и один из разработчиков закона "Об отходах производства и потребления" Максим Шингаркин.

— Я в этом году запустил сбор подписей за закрытие мусоросжигательного завода № 4 и введение раздельного сбора мусора, и за короткий срок волонтёры собрали 15 тысяч подписей москвичей, — приводит слова Максима Шингаркина а гентство городских новостей "Москва".

Напомним, что переход на раздельный сбор мусора в Москве будет проходить в несколько этапов, первый начнётся в 2020 году.

Как сообщило информагентство ТАСС, власти не планируют вводить штрафы для тех, кто не будет сортировать свои отходы правильно. Также не будет скидок для тех, кто будет исправно оставлять отходы в разных баках.

Отметим, что для вторичных материалов будут использоваться контейнеры синего цвета, для смешанных — серого.