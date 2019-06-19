АвтоВАЗ начал выпуск Lada Xray Cross с вариатором

Повышение характеристик кроссовера существенно повлияло на его тяговые возможности.

Отечественный автопроизводитель "АвтоВАЗ" объявил о выпуске автомобилей Lada Xray Cross с вариатором. Таким образом, кроссовер стал первой моделью российской марки с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что этот вариатор был специально разработан для легковых авто и кроссоверов малого класса. Автоматическая трансмиссия японской фирмы Jatco, которая является дочерней компанией Nissan, была доработана с учётом эксплуатации в России и особенностей отечественных дорог.

В конструкции вариатора используется двухступенчатый редукторный сектор, что позволило сделать трансмиссию меньше и легче на 13%. В итоге это привело к повышению тяговых характеристик. Кроме того, конструкция позволяет "имитировать ручной режим переключения передач". Таким образом, обгоны и движение в гору будут существенно облегчены.

Ранее Лайф писал, что АвтоВАЗ выпустил 14 июня миллионный автомобиль с конвейера линии В0. Юбилейным экземпляром, построенным на платформе Renault, стал кроссовер Lada Xray Cross.