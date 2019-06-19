В АТОР рассказали, на чём начали экономить туристы из России

Путешественники стараются выбирать туры с полным пансионом, чтобы не тратить средства на походы в рестораны.

Российские туристы в бюджетном и среднем ценовых сегментах стремятся как можно больше сэкономить во время отдыха, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

— Начиная с прошлого года и в этом году эта тенденция сохраняется. Туристы явно стараются экономить на месте отдыха на экскурсиях, на дополнительных услугах, где-то даже на шопинге, — рассказала Ломидзе.

Глава АТОР отметила рост продажи туров в бюджетном сегменте — всё чаще россияне выбирают для отдыха трёхзвёздочные отели. При этом сохраняется "тенденция жёсткой экономии на местах". Для сокращения затрат на отдыхе путешественники стремятся выбирать туры с полным пансионом, чтобы не тратить деньги на походы в рестораны.

При этом ранее, по словам эксперта, путешественники из России входили в пятерку наиболее щедрых туристов, по данным Всемирной туристской организации.

Ранее были названы самые популярные курорты для летнего отдыха в СНГ и Турции.