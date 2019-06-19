Росстат зафиксировал рост активности в сельскохозяйственном секторе

Площади зерновых, зернобобовых и некоторых других культур оказались больше аналогичного показателя в прошлом году.

Засеянные площади зерновых и зернобобовых культур, включая рожь, пшеницу и кукурузу, выросли на 11,2% по сравнению с прошлогодним периодом. Такие данные на 1 июня 2019 года приводятся в отраслевом отчёте Росстата. В этот раз общая площадь засева составила 26,6 млн га, а в 2018-м называлась цифра в 23,9 га.

Увеличились и посевы подсолнечника: им к началу лета было засеяно свыше 7,5 млн га, что на 6,8% больше. По сахарной свёкле динамика составила 1,7% по сравнению с прошлогодним периодом. Этой культурой, по данным Росстата, засеяно 1 млн 125 тысяч га.

Незначительно (менее, чем на один процент) сократились площади, отданные под овощи. Если в 2018 году под них отводилось 449 тысяч га, то в этот раз было засажено 445 тысяч га. По большей части, эксперты связывают это с уменьшением активности владельцев приусадебных участков и дачников.

Ранее стало известно, что министры стран G20 на предстоящем саммите в Осаке обсудят, как привлечь молодёжь в сельское хозяйство. В последние годы проблема обострилась на фоне старения населения, которое вовлечено в аграрный бизнес.