Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью "державшего фронт" Тымчука

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука, который был найден мёртвым 19 июня. Об этом сообщили в администрации украинского лидера.

— Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист... [Он] надёжно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны, — сказано в сообщении администрации президента в "Твиттере".

Ранее депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко сообщил, что его коллега Дмитрий Тымчук погиб во время чистки наградного оружия у себя дома. Позднее в украинском МВД заявили, что рассматривают три версии случившегося: убийство, самоубийство или неосторожное обращение с оружием. После обнаружения тела Тымчука было заведено уголовное дело об умышленном убийстве.

В гибели Тымчука сомневается скандально известный журналист Аркадий Бабченко, инсценировавший собственное убийство.