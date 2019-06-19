Лайфу стало известно, что старший сын Соколова может навсегда лишиться голоса

Врачи опасаются, что старший сын легендарного хоккеиста Максима Соколова, которого сегодня перевели в одну из петербургских больниц, может остаться без голоса. Об этом Лайфу сообщил источник в медицинских кругах.

Сегодня ему провели бронхоскопию, удалили гной. Сейчас 18-летний Максим находится в посленаркозовом состоянии и довольно тяжёлом.

Юноше установили трахеостому. Меж тем медики подозревают, что молодой человек может лишиться голоса, так как есть опасения повреждения связок.

Максим был госпитализирован после бойни в коттедже на территории посёлка Новая Романовка Ленинградской области. Там была убита его мать. Причём сначала сообщалось, что в расправе подозревают именно 18-летнего юношу. Младший брат Арсений отмечал, что, узнав об убийстве матери, нанёс ножевое ранение Максиму, отчего тот и попал в реанимацию. Однако теперь следователи не верят версии 15-летнего подростка и считают его подозреваемым в расправе над матерью и покушении на жизнь брата. Арсения задержали, но спустя 72 часа отпустили на свободу. Сегодня Максима перевели из ЦРБ Всеволожска в одну из питерских клиник, где он также находится в реанимации.