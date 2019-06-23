Самые мощные и дешёвые флагманы. Для чего Xiaomi и Huawei нужны суббренды

iQOO, Poco, Realme… Кто все эти "звери"? Первый — суббренд уважаемой компании Vivo, Poco — "отросток" любимой всеми Xiaomi, Realme — побочная ветка Oppo. Лайф разбирался, зачем китайцам столько марок смартфонов и можно ли сэкономить на их покупке.

Huawei и Honor

Huawei запустил суббренд Honor ещё в 2013 году. Сначала Honor воспринимался как реакция гиганта на быстрорастущие тогда ещё онлайн-бренды вроде Meizu и Xiaomi, которые ввиду отсутствия расходов на физические магазины сильно демпинговали. Позднее, когда Honor начал экспансию на международный рынок, позиционирование изменилось.

— Бренд Huawei ориентирован преимущественно на премиум-сегмент, а Honor, который предлагает покупателям смартфоны в различных ценовых категориях, является модным технологичным брендом, задача которого — создать сообщество молодых и продвинутых пользователей и предоставить им доступ к передовым технологиям, — объяснил представитель Honor в России Лайфу.

Vivo и iQOO

В КНР есть компания BBK Electronics, которой принадлежат минимум три производителя смартфонов: Vivo, Oppo и OnePlus. Впрочем, называть их суббрендами не принято — их бизнесы сильно разведены. Однако эти организации не стесняются расслаиваться в частном порядке. Так, например, в этом году Vivo вывела на сцену суббренд iQOO. Он, судя по всему, ориентирован на юную аудиторию, поскольку первый смартфон iQOO позиционируется как геймерский.

Oppo, Realme и Reno

Realme, в свою очередь, является продолжением Oppo. Впрочем, здесь всё не так однозначно. Некоторое время Realme действительно ходила под крылом материнской компании, но в конце 2018-го объявила о полной независимости. Впрочем, журналисты не исключают, что это рекламный ход для "чистого" выхода на международный рынок. Во всяком случае, все СМИ упорно продолжают называть Relame "дочкой" Oppo. C другой стороны, расставшись с Realme, гигант Oppo принялся взращивать Reno. Уже эта марка совершенно очевидно позиционируется как суббренд, под которым будут в ыходить яркие и молодёжные смартфоны.

Xiaomi Redmi, Poco и Meitu

Летом 2018-го Xiaomi представила побочную продуктовую ветку Poco, которая пока насчитывает только один смартфон — F1. По слухам, вот-вот выйдет F2. Несмотря на то что Xiaomi и так славится низкими ценами, Poco предлагал сделку ещё выгоднее. В конце прошлого года Xiaomi получила лицензию на выпуск смартфонов под брендом Meitu — локального китайского игрока. Если верить утечкам, Xiaomi планирует делать под маркой Meitu смартфоны, ориентированные на женщин и девушек. Уже в начале 2019-го от Xiaomi отпочковался бренд Redmi. Будучи частью материнской компании, название Redmi носили сбалансированные бюджетники. Сейчас же у Redmi есть и бюджетник, и флагман.

— Создавая два суббренда, мы хотели сосредоточиться на некоторых из этих аспектов и вывести каждый из них на новый уровень. Например, POCOPHONE был разработан для любителей технологий, которые ценят производительность и энергоэффективность. С Redmi мы поставили перед собой задачу определить, есть ли место для дальнейшего улучшения соотношения цены и качества. И исходя из результатов, думаем, нам это удалось. Мы смогли доказать нашим клиентам, что отличный смартфон не обязательно должен быть дорогим продуктом, — объяснили Лайфу представители Xiaomi.

Повторимся, это не все, но яркие и успешные примеры. Та же Lenovo выпускает смартфоны на разных рынках как с лого материнской компании, так и под маркой Moto. До недавних пор этот вендор располагал ещё и суббрендом ZUK, который почил. Это, к слову, о том, что не у всех получается работать по лекалам Huawei и Oppo. Любопытный кейс получился у ZTE. Со временем побочная ветка этого вендора — Nubia — полностью перетянула производство смартфонов на себя.

Прибыль — всему голова

Причин несколько, но главная из них — прибыль. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уверен, что наличие нескольких брендов для одного вендора априори выгодно.

— Любой товар имеет минимальные гарантированные продажи. Владелец двух брендов получает прибыль от гарантированных продаж двух товаров, что лучше прибыли от продаж одного товара. Особенно ввиду того, что бренды разведены по разным каналам сбыта, — говорит Эльдар.

Больше брендов — больше доля на рынке

Другая причина в том, что с помощью суббрендов вендоры номинально увеличивают свои доли на рынках. Так, например, по данным Counterpoint, ещё в 2017 году доля Xiaomi в Индии, самом быстрорастущем рынке смартфонов, составляла 19%, а в 2018-м она выросла до 28%. Увеличение произошло в том числе и за счёт прихода Poco, F1 которого всего за 5 минут со старта продаж принёс Xiaomi 2 миллиарда рупий. Realme, в свою очередь, всего за месяц завоевала для Oppo дополнительный 1% Индии.

Китай всегда в повестке дня

Бренды же из Поднебесной принесли бешеную динамику и огромный рост. Анонс каждого более или менее интересного смартфона (флагмана, например) — это шумиха в медиапространстве. А чем больше брендов, тем больше пусть даже фиктивных флагманов и, как следствие, инфоповодов. То есть та же Xiaomi со своими Redmi, Poco и Meitu сделала так, что её будут обсуждать все СМИ не дважды в год, как Samsung, который выкатывает Galaxy S весной и Galaxy Note — осенью, а гораздо чаще.

Специальные флагманы для всех

Суббренды расширяют ассортимент. Старая модель предполагает, что есть, условно говоря, флагманы, средние модели и бюджетники. Однако китайцы со своими суббрендами расширили эти границы. Следите, как говорится, за руками. Тот же Redmi позиционируется как ветвь среднебюджетных аппаратов. Что, впрочем, было актуально, и когда Redmi являлась частью Xiaomi. Но недавно у Redmi появился флагман — K20 Pro. Он уже выбивается из ценовой политики старой Redmi, но всё ещё доступнее топовых устройств материнской Xiaomi. Напомним, та же Xiaomi, как ожидается, выпустит и линейку дамских смартфонов. И там тоже, вероятно, будет деление на флагманские и не очень. То есть в перспективе Xiaomi может начать продавать больше дорогих смартфонов, чем раньше. Аналогичный сценарий предвидится с геймерским отростком iQOO от Vivo и т.д.

Безопасные эксперименты

В конце концов, суббренды позволяют вендорам обкатывать новые ценовые стратегии без риска для материнских компаний. Ведь в случае провала репутационный ущерб понесёт другая марка. Директор по исследованиям аналитической компании IDC Навкендар Сингх считает, что в связке с пунктом про маркетинг безопасность является важнейшей опцией суббрендов.

— Цели брендов, которые делают суббренды, совершенно ясны. Во-первых, снова выделиться на рынке. Во-вторых, проверить реакцию потребителя на новые продуктовые линейки с новыми ценами, — говорит Сингх.

Apple и Samsung не в теме

Примечательно, что старожилы рынка едва ли станут следовать примеру китайских коллег. Им, как ни странно, такая модель не с руки.

— Samsung не будет создавать суббренд, так как у него совсем другая стратегия. Этот вендор будет аккумулировать рекламу в одной марке, поскольку кроме смартфонов у Samsung много бытовой техники, которая попутно рекламируется смартфонами, — считает Эльдар Муртазин.

Суббренды нам на руку

В сухом остатке, представляется, потребитель должен оставаться в выигрыше, ведь часто суббренды играют на понижении цены. Обратимся за примером к тем же Xiaomi и Redmi. Неформальным мерилом ценности смартфонов является процессор. Так, например, флагман Xiaomi Mi 9 с новейшим процессором Snapdragon 855 стартовал в этом году с 420 долларов. Redmi K20 Pro с таким же "камнем" вышел с ценником примерно 350 долларов. То есть потребитель получил такой же мощный смартфон, но дешевле. Разумеется, Mi 9 и K20 Pro отличаются набором опций, но чаще потребитель, выбирая смартфон, отдаёт приоритет именно мощности.