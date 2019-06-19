В мире появился третий "стомиллиардер"

Состояние бизнесмена оценивается в 100,4 миллиарда долларов, что составляет более 3% от ВВП Франции.

Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно стал третьим человеком в мире с состоянием более ста миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Американское издание оценило состояние бизнесмена в 100,4 миллиарда долларов (6,387 триллиона рублей), что на сегодняшний день превышает ВВП Словакии или составляет более 3% от ВВП Франции. При этом с начала года капитал Арно вырос на 32 миллиарда долларов за счёт подорожания акций LVMH на 43%.

Ранее звания "стомиллиардера" удостаивались один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс и основатель интернет-компании Amazon, владелец издательского дома The Washington Post Джефф Безос с состоянием в 106 и 119 миллиардов долларов соответственно.

Однако Гейтс пожертвовал более 35 миллиардов долларов в Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а Безос в начале этого года увидел, как его состояние уменьшилось на 40 миллиардов долларов после завершения бракоразводного процесса со своей бывшей женой Маккензи Безос.

Бернар Арно — самый богатый человек Европы, один из богатейших людей планеты. Он контролирует около половины парижского LVMH через семейную холдинговую компанию, а также владеет 97% акций Christian Dior, дома моды, основанного за три года до его рождения, — в 1949 году.

Примечательно, что 70-летний Арно и его семья входят в число магнатов, которые пообещали в апреле этого года выделить более 650 миллионов долларов на реконструкцию Нотр-Дама после того, как собор был разрушен в результате пожара.