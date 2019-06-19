Саакашвили повторил за Зеленским и пробежал через фонтан — видео

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Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время визита в Одессу пробежал через работающий фонтан. Соответствующее видео политик разместил на своей странице в "Фейсбуке".

В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже! — написал он.

Как ранее писал Лайф, во время визита в Мариуполь Владимир Зеленский срезал дорогу к машине через работающий фонтан. За ним сквозь брызги промчалась охрана и некоторые местные жители. Поведение украинского лидера раскритиковал российский сенатор Алексей Пушков.

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