Продюсер Лободы подогрела слухи о конфликте певицы с Лазаревым

Продюсер Нателла Крапивина уже спровоцировала Лазарева на ответ и подняла новую волну обсуждений инцидента.

Продюсер певицы Светланы Лободы подогрела слух о конфликте певицы с Сергеем Лазаревым. Как сообщили "Дни.ру", Нателла Крапивина написала пост о человеческой трусости.

— Человеческая трусость — это самая жизнеспособная черта. Каждый день сталкиваюсь с ней в самых различных проявлениях. Невозможность ответить за свои слова или озвучить вслух неудобное мнение. Устроить истерику публично, но сделать всё, чтобы о ней никто не узнал, — написала Крапивина в "Инстаграме".

Девушка добавила, что, "когда все вокруг лгут, отыскать правду в себе сложно". И Сергей Лазарев одним из первых прокомментировал запись.

— Золотые слова, — отметил певец.

На это продюсер Светланы Лободы заявила, что радуется такой оценке поста.

— Мы же все за правду, — написала девушка.

Интернет-пользователи решили, что это продолжение конфликта артистов и отметили, что им эти "разборки надоели".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что певец Сергей Лазарев устроил скандал Светлане Лободе за кулисами Премии Муз-ТВ.