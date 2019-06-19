Продюсер Лободы подогрела слухи о конфликте певицы с Лазаревым

Продюсер певицы Светланы Лободы подогрела слух о конфликте певицы с Сергеем Лазаревым. Как сообщили "Дни.ру", Нателла Крапивина написала пост о человеческой трусости.
— Человеческая трусость — это самая жизнеспособная черта. Каждый день сталкиваюсь с ней в самых различных проявлениях. Невозможность ответить за свои слова или озвучить вслух неудобное мнение. Устроить истерику публично, но сделать всё, чтобы о ней никто не узнал, — написала Крапивина в "Инстаграме".
Девушка добавила, что, "когда все вокруг лгут, отыскать правду в себе сложно". И Сергей Лазарев одним из первых прокомментировал запись.
— Золотые слова, — отметил певец.
На это продюсер Светланы Лободы заявила, что радуется такой оценке поста.
— Мы же все за правду, — написала девушка.
Интернет-пользователи решили, что это продолжение конфликта артистов и отметили, что им эти "разборки надоели".
Напомним, ранее СМИ сообщали, что певец Сергей Лазарев устроил скандал Светлане Лободе за кулисами Премии Муз-ТВ.
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