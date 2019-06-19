На Ставрополье мальчик едва не утонул в аквапарке и попал в реанимацию

В Ставропольском крае 10-летний мальчик едва не утонул в аквапарке, куда пришёл из пришкольного лагеря вместе с друзьями. Об этом в посте в "Инстаграме" сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
— Что-то произошло, и ребёнок захлебнулся и пошёл под воду. К счастью, его успели спасти и вызвали скорую, — рассказал глава Ставрополья.
В настоящее время мальчик находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.
Владимиров отметил необходимость разобраться в том, кто недосмотрел за школьником, и сделать выводы.
— Идут каникулы, в крае работают сотни летних лагерей. Сделать так, чтобы детский отдых был безопасным, — наша прямая обязанность, — подчеркнул губернатор.
Он уточнил, что все места купания, в том числе аквапарки, будут ещё раз проверены.
Ранее Лайф сообщал, что в Чувашии девятилетний мальчик утонул в бассейне спортшколы.
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