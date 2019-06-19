Жена Тымчука рассказала, что в день смерти нардеп не выпускал из рук пистолет

В последнее время мужчина был угнетён, его не устраивала текущая политическая ситуация, и он не мог найти в ней место.

Жена погибшего депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука рассказала, что её супруг в день смерти не спал с четырёх утра и на протяжении всего дня ходил по квартире с пистолетом. Об этом сообщает портал "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечает издание, супруга нардепа рассказала, что Тымчук в последнее время был угнетён, его не устраивала текущая политическая ситуация и он не мог найти в ней место. Также женщина рассказала, что супруг пристрастился к алкоголю.

Следователи также изучили видеозаписи с камер наблюдения на входе в квартиру. Установлено, что посторонних лиц в ней не было.

Ранее стало известно, что Дмитрий Тымчук погиб во время чистки наградного оружия у себя дома. В МВД Украины заявили, что рассматривают три версии случившегося: убийство, самоубийство или неосторожное обращение с оружием. После обнаружения тела Тымчука было заведено уголовное дело об умышленном убийстве.

В гибели Тымчука сомневается скандально известный журналист Аркадий Бабченко, инсценировавший собственное убийство.