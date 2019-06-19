Возбуждено первое дело по обращению на прямую линию с президентом

Жители села Варна, разделённого на две части железной дорогой, пожаловались на опасный переход путей.

В Челябинской области было возбуждено уголовное дело после того, как жители села Варна пожаловались президенту России на переход железнодорожных путей на станции "Тамерлан". Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

Согласно обращению, село Варна разделено на две части железной дорогой. Из-за этого каждый день жители населённого пункта вынуждены "пролезать под поездами". Таким образом переходят дорогу как пенсионеры и взрослые, так и дети: одни — на работу, другие — в детские сады и школы.

— Мы просим вас ещё раз подтвердить, что главное в нашей стране — забота о человеке. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер был в нашей Варне и пообещал решить проблему. Просим поддержать его, — говорилось в сообщении, поступившем на прямую линию.

Отмечается, что по данному факту следователями было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьёй 28 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

К настоящему моменту сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места нарушения, были опрошены заявители, а также представители Южно-Уральской железной дороги. Расследование уголовного дела продолжается.