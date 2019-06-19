На Украине с молотка уйдёт картина "Пётр уже пятый" с голым Порошенко

Назвали произведение в честь того, что партия экс-президента опустилась на пятое место рейтинга выборов в Раду.

На Украине на аукцион выставили картину с обнажённым экс-президентом страны Петром Порошенко. Торги ведутся на странице в социальной сети "Фейсбук".

— Хороша для кухонного интерьера. Или гостиной. Ставки делаем в комментах или в личке, — сказано в посте.

Стартовая цена полотна, написанного маслом, — 600 у.е. Как отмечается, всего таких картины две, одна из них находится в частной коллекции. Называется произведение "Пётр уже пятый" — в честь того, что партия Порошенко опустилась на пятое место рейтинга выборов в Раду.

Ранее Лайф сообщал, что украинская художница собрала портрет Порошенко из обёрток Roshen и гильз.