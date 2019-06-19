США ввели санкции против российской кредитной организации

Соединённые Штаты внесли в санкционные списки небанковскую кредитную организацию — ООО "Русское финансовое общество", — работающую в Москве. Об этом сообщил американский Минфин.

Как отмечается, ограничительные меры связаны с программой по борьбе с распространением оружия массового уничтожения. По мнению Вашингтона, деятельность компании идёт вразрез с американским законом.

— Минфин продолжает обеспечивать соблюдение существующих санкций США и ООН против физических и юридических лиц в России и других странах, которые способствуют незаконной торговле с Северной Кореей. Те, кто пытается обойти наши власти, чтобы предоставить КНДР доступ к международным финансовым рынкам, подвергаются значительному риску санкций, — заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделькер.

В ведомстве считают, что действия российского ООО позволили КНДР обойти санкции Соединённых Штатов и ООН.

Как ранее сообщал Лайф, в Вашингтоне заявили, что верят в денуклеаризацию КНДР.