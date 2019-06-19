Эксперимент: как из-за "неправильной" ручки получить 0 баллов на ЕГЭ

В Астрахани два выпускника заполнили бланки на экзамене по математике чернилами, которые не проявляются при сканировании. Школьники получили ноль баллов, но позже их работы перепроверили и подростки получили положительные оценки. Телеграм-канал Life Shot опубликовал видео эксперимента, подтвердившего, что не все чернила считываются при обработке документов.
Директор Центра мониторинга в образовании Астраханской области Денис Баркунов в ходе опыта использовал три различные ручки для написания на бланке слова "тест": гелевую и две — с эффектом стирания.
После он стёр две буквы и просканировал лист. При считывании две нижние надписи, сделанные "ручками с дополнительными возможностями", были фактически не видны в компьютере. Обычные чёрные гелевые чернила прекрасно отразились при сканировании.
В областном Министерстве образования считают, что выпускники использовали не те чернила, которые требовались, чтобы стирать написанное. При сканировании такие ручки не проявляются на документах.
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