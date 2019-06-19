Эксперимент: как из-за "неправильной" ручки получить 0 баллов на ЕГЭ

Некоторые чернила плохо сканируются, из-за чего их фактически не видно в обработанном электронном варианте.

В Астрахани два выпускника заполнили бланки на экзамене по математике чернилами, которые не проявляются при сканировании. Школьники получили ноль баллов, но позже их работы перепроверили и подростки получили положительные оценки. Телеграм-канал Life Shot опубликовал видео эксперимента, подтвердившего, что не все чернила считываются при обработке документов.

Директор Центра мониторинга в образовании Астраханской области Денис Баркунов в ходе опыта использовал три различные ручки для написания на бланке слова "тест": гелевую и две — с эффектом стирания.

После он стёр две буквы и просканировал лист. При считывании две нижние надписи, сделанные "ручками с дополнительными возможностями", были фактически не видны в компьютере. Обычные чёрные гелевые чернила прекрасно отразились при сканировании.

В областном Министерстве образования считают, что выпускники использовали не те чернила, которые требовались, чтобы стирать написанное. При сканировании такие ручки не проявляются на документах.