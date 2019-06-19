Собака-герой, спасшая многодетную семью на Урале, вернулась домой после пожара

Преданный питомец, пострадавший в результате происшествия, ждал своих хозяев среди руин сгоревшего дома.

Среднеазиатская овчарка, которая сегодня ранним утром спасла многодетную семью от гибели в пожаре в городе Каменск-Уральске Свердловской области, наконец-то вернулась домой.

Как стало известно Лайфу, родители и четверо их детей не пострадали при крупном пожаре в частном жилом секторе исключительно благодаря любимице по кличке Джесси.

Овчарка, почувствовавшая опасность от вспыхнувшего пламени, стала громко лаять и стучать лапами в окно, чтобы разбудить хозяев. Только после этого члены семьи проснулись, выбежали на улицу и вызвали пожарных. Тем временем собака-герой, испугавшись охватившего весь дом огня, убежала в неизвестном направлении.

Весь день об отважной Джесси не было новостей. Семья очень переживала и пыталась найти свою спасительницу, однако воссоединение случилось только несколько часов спустя.

К вечеру Джесси вернулась обратно в полуразрушенный и сгоревший дом. На пепелище среди обломков постройки, углей и мёртвой скотины она и находилась до прихода хозяев.

Сейчас владельцы собаки-героини озабочены поисками нового жилья, они нуждаются в продуктах, одежде и материальной поддержке. Однако о своей любимице, которой они обязаны жизнью, не забывают — ожоги Джесси планируют обработать антисептиком и специальной послеожоговой мазью.