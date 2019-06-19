В Сочи возбудили дело после смертельного ДТП на остановке

В Сочи после ДТП на автобусной остановке возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц". Жертвами аварии стали женщина и мальчик, ещё один взрослый и один ребёнок пострадали.

По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, 40-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

— 35-летняя женщина и двое малолетних мальчиков были госпитализированы в медицинские учреждения, где один из детей спустя непродолжительное время скончался. Женщина и семилетний мальчик в настоящее время находятся в лечебных учреждениях, — говорится в сообщении.

Напомним, на остановке в ожидании автобуса стояли мамы с детьми, когда в них влетела "нива". Лайф публиковал видео с места страшной аварии.