В России стартовала акция "Твой ход" для выпускников

На просторах платформы планируют не только делиться фотографиями и видео, но и рассказывать о самых интересных тематических акциях.

Выпускники российских школ с 19 по 30 июня смогут узнать об открывшихся возможностях, определиться со своими целями и найти единомышленников, приняв участие в масштабной акции "Твой ход". Об этом сообщается на сайте проекта.

На просторах платформы планируют не только делиться фотографиями и видео, но и рассказывать о самых интересных тематических акциях.

Так, в рамках проекта "Я в 2029" выпускники смогут написать себе письмо в будущее или заложить в школе "капсулу времени", загадав, какими они будут через десять лет.

Под хештегом "Спасибо учитель" можно поделиться лучшими воспоминаниями о школьных годах, рассказать о любимых преподавателях и даже позвонить им.

Кроме того, ряд акций будет запущен в социальных сетях Instagram и "ВКонтакте" — к примеру, сообщество "Ночной контакт" проведёт прямой эфир и подарит выпускникам особенный стикерпак, а также разыграет призы.

Помимо этого бывших школьников поздравят ректоры крупнейших вузов страны, в 30 городах пройдут мотивационные встречи, где прозвучат обращения спортсменов, журналистов, блогеров, учёных, победителей конкурса "Лидеры России". Все они будут делиться секретами успеха и давать советы вступающим во взрослую жизнь, а команда BlackStar и участники телешоу "Песни на ТНТ" подарят ребятам неофициальный гимн выпускников года.

Отмечается, что в эти дни пройдёт акция для абитуриентов — будущие студенты смогут пройти специальные квесты и узнать об учебных заведениях страны.