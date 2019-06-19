Тарасов уходит из московского "Локомотива"

Футболист Дмитрий Тарасов покинет футбольный клуб "Локомотив", так как руководство железнодорожников не планирует продлевать контракт со спортсменом, рассказал главный тренер Юрий Сёмин.
При этом он признался, что уважает 32-летнего футболиста как профессионала.
— Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт, и он ищет другую команду. Мы его должны поблагодарить, сказать большое спасибо за его участие в победном цикле "Локомотива", — цитирует Сёмина ТАСС.
Напомним, цвета "Локомотива" Дмитрий Тарасов защищает с 2010 года.
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