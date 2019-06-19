Тарасов уходит из московского "Локомотива"

47

Фото © Instagram/tarasov23

Футболист Дмитрий Тарасов покинет футбольный клуб "Локомотив", так как руководство железнодорожников не планирует продлевать контракт со спортсменом, рассказал главный тренер Юрий Сёмин.

При этом он признался, что уважает 32-летнего футболиста как профессионала.

Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт, и он ищет другую команду. Мы его должны поблагодарить, сказать большое спасибо за его участие в победном цикле "Локомотива", — цитирует Сёмина ТАСС.

Напомним, цвета "Локомотива" Дмитрий Тарасов защищает с 2010 года.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×