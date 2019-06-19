"Квартал-95" ищет исполнителя роли президента Украины

Как уточняется в заявлении, победителя народного кастинга ждут съёмки в шоу "Вечерний квартал".

Студия "Квартал-95" объявила о начале кастинга на роль президента Украины в шоу "Вечерний квартал". Об этом сообщили на сайте проекта.

В заявлении студии отметили, что её артисты 14 лет подряд освещали политическую жизнь страны и, когда художественный руководитель "Вечернего квартала" Владимир Зеленский стал президентом, возник вопрос, кто теперь сможет его спародировать.

— Если вы уверены, что сможете смешно и правдоподобно показать Зеленского, что вам поверят не только близкие, но и охранники на проходной Администрации Президента, присылайте своё видео, — добавили авторы сообщения.

Как уточняется в заявлении, победителя "народного" кастинга ждут съёмки в шоу "Вечерний квартал".