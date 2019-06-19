"Квартал-95" ищет исполнителя роли президента Украины

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Фото © Instagram/kvartal95official

Как уточняется в заявлении, победителя народного кастинга ждут съёмки в шоу "Вечерний квартал".

Студия "Квартал-95" объявила о начале кастинга на роль президента Украины в шоу "Вечерний квартал". Об этом сообщили на сайте проекта.

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Увага, розшукується Зеленський!⚠️ Якщо ви впевнені, що зможете смішно і правдоподібно показати Володимира Зеленського, що вам повірять не тільки близькі, а й охоронці на прохідній Адміністрації Президента, надсилайте своє відео на адресу: zeparodist@ukr.net Кращий «Зеленський» візьме участь в концерті-зйомці «Вечірнього Кварталу»! Детальніше - за посиланням в профілі. #конкурс #зеленский #квартал95 #kvartal95

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В заявлении студии отметили, что её артисты 14 лет подряд освещали политическую жизнь страны и, когда художественный руководитель "Вечернего квартала" Владимир Зеленский стал президентом, возник вопрос, кто теперь сможет его спародировать.

Если вы уверены, что сможете смешно и правдоподобно показать Зеленского, что вам поверят не только близкие, но и охранники на проходной Администрации Президента, присылайте своё видео, — добавили авторы сообщения.

Как уточняется в заявлении, победителя "народного" кастинга ждут съёмки в шоу "Вечерний квартал".

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