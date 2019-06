"Квартал-95" ищет исполнителя роли президента Украины

View this post on Instagram

Увага, розшукується Зеленський!⚠️ Якщо ви впевнені, що зможете смішно і правдоподібно показати Володимира Зеленського, що вам повірять не тільки близькі, а й охоронці на прохідній Адміністрації Президента, надсилайте своє відео на адресу: zeparodist@ukr.net Кращий «Зеленський» візьме участь в концерті-зйомці «Вечірнього Кварталу»! Детальніше - за посиланням в профілі. #конкурс #зеленский #квартал95 #kvartal95