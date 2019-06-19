СКР возбудил дело по факту халатности сотрудников Администрации Балашихи

Сотрудники СКР возбудили уголовное дело по факту халатности Администрации Балашихи. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

— По данным следствия, неустановленные должностные лица Администрации г.о. Балашихи с 2003 года ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности, а именно: не предоставляли жильё гражданам, проживающим в домах, непригодных для проживания, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, — отметили в заявлении.

Следователи отметили, что в ближайшее время будут проводить беседы с жильцами и местной администрацией.

Отмечается, что для администрации подобный случай — не первый. Так, в производстве второго управления ГСУ СКР находится несколько дел коррупционной направленности, в одном из которых фигурирует первый заместитель главы Администрации Балашихи.

Напомним, ранее суд арестовал первого заместителя главы Администрации Балашихи Алексея Коваля.