Главе агрохолдинга "Русское молоко" предъявили обвинение в хищении $500 тысяч

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении $500 тысяч основателю группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в неё агрохолдинга "Русское молоко" Василию Бойко-Великому. Сейчас он задержан. Об этом ТАСС рассказал адвокат Алексей Аверьянов.

— Предъявлено обвинение в хищении $500 тыс. в 2014 году со счёта господина Шеина в банке "Кредит экспресс", — отметил правозащитник.

Следователи сейчас ведут допрос бизнесмена. Свою вину он не признаёт.

Отметим, что в отношении бизнесмена велось дело о хищении на 347 млн рублей. В частности, Бойко-Великого обвиняли в присвоении незаконным путём права собственности на земельные доли Рузского района Подмосковья.

Потерпевшими тогда были признаны 298 человек, однако уголовное дело вскоре было прекращено.