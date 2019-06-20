В ДНР оценили условия Украины по снятию блокады с Донбасса

Озвученные Киевом условия снятия экономической блокады с Донбасса больше похожи на популистские высказывания, отметил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте совета.

По его мнению, Незалежная не смогла добиться отказа жителей ДНР от своего выбора.

— Мнение, высказанное бывшим президентом Украины, не более чем слова, ведь за каждым, кто так или иначе связан с политикой в этой стране, неизменно стоят интересы олигархов. Не думаю, что снятие блокады в действительности стоит на повестке дня, — отметил Бидёвка.

Ранее представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма заявил, что власти Киева готовы пересмотреть решение о введении торговых ограничений в Донбассе только после возвращения контроля над активами в регионе.

Напомним, в начале июня в ходе переговоров в Минске Леонид Кучма предложил отменить экономическую блокаду Донбасса. Из-за его слов Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело. При этом бывший украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что "никакой блокады" не существует.