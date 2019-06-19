Монеточка призналась, что из-за болезни ощущает себя "столетней бабушкой"

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Фото © Instagram/monetochkaliska

Юная исполнительница Елизавета Гырдымова, более известная под псевдонимом Монеточка, призналась в "Инстаграме", что несколько лет страдает от вегетососудистой дистонии, из-за чего чувствует себя столетней бабушкой.

— У меня очень плохо со здоровьем. Врачи в Екатеринбурге говорили, что вегетососудистая дистония бывает практически у всех. Я не обращала внимания на проблему... У меня сейчас случаются обморочные состояния. Не забивайте на это заболевание, иначе будете, как я в 21 год, ощущать себя столетней бабушкой, — поделилась с подписчиками певица.

21-летняя уральская исполнительница отметила, что хоть заболевание и несерьёзное, однако оно может доставить немало проблем.

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