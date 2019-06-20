В США сошёл с рельсов поезд, перевозивший оружие и взрывчатку — видео

По данным полиции, на месте аварии произошла утечка опасных для здоровья людей веществ.

Не менее 19 вагонов товарного состава, занимавшегося перевозкой взрывоопасных веществ, огнестрельного оружия и гранат, сошли с рельс около Уэллса, штат Невада. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на лейтенанта полиции округа Элко Кевина Маккини.

— Похоже, что некоторые вагоны, как я подсчитал, их 19, сошли с рельсов, — заявляет лейтенант полиции, добавляя, что в аварию, причина которой ещё устанавливается, не попал локомотив состава.

Nevada Train derailment, carrying explosives, but did not say if there are other hazardous materials onboard

pic.twitter.com/VgNicfECHN — Montana 🕊Agent Applebutt (@_Montana_Bound_) June 19, 2019

По информации правоохранительных органов, произошедшее ЧП привело к утечке опасных для здоровья людей веществ. В данный момент, согласно заверениям полицейского, производится обеззараживание тех, кто контактировал с перевозимым товаром.

Кевин Маккини заверил, что в поезде из людей была только бригада машинистов, пострадавших нет. Двери вагонов с оружием и гранатами остались нетронутыми.

Авария состава привела к приостановке транспортного движения на автошоссе номер 80 около Уэллса. На текущий момент движение на дороге восстановлено.