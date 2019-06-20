Российские дипломаты предупредили о всплеске уличного насилия в Лондоне

Также пресс-служба диппредставительства напомнила номера горячих линий для обращений граждан РФ, оказавшихся в чрезвычайной ситуации.

Сотрудники Посольства РФ в Лондоне предупредили о всплеске насилия с применением холодного оружия на улицах столицы Соединённого Королевства. Уведомление опубликовали на сайте диппредставительства.

— Согласно СМИ, только за последние несколько дней зарегистрировано пять смертельных случаев, произошедших в восточной и юго-восточной частях города. С начала 2019 года в Лондоне зафиксировано уже 56 убийств. Неблагополучная тенденция последних лет продолжается, — отметили в пресс-службе.

На фоне тревожных событий россиянам посоветовали быть бдительными, избегать мест массового скопления людей и следить за оповещениями правоохранительных органов.

Также сотрудники диппредставительства напомнили номера горячих линий для обращений граждан РФ, оказавшихся в чрезвычайной ситуации.

Ранее полиция Лондона сообщила об убийстве 34-летнего россиянина Глеба Станиславовича Жебровского. По предварительным данным, мужчина скончался от ножевых ранений, нанесённых ему 15 июня днём в районе Тауэр-Хамлетс.