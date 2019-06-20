США направят беспилотники, ЗРК Patriot и самолёты-разведчики на Ближний Восток

Министерство обороны США сообщило, что дополнительно направит на Ближний Восток ЗРК Patriot, беспилотники и самолёты-разведчики. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, Вашингтон отправит и другие "средства сдерживания".

Напомним, 17 июня Минобороны США одобрило отправку дополнительного военного контингента на Ближний Восток в "оборонительных целях". Произошло это на фоне инцидента с танкерами в Оманском заливе, ответственность за который в Вашингтоне возложили на Иран.