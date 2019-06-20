Трюдо примет участие в саммите G20 в Японии

Канадский политик считает, что вопросам обеспечения стабильности и процветания поколений уделяется мало внимания. Он надеется, что лидеры G20 смогут это изменить.

Пресс-служба премьер-министра Канады Джастина Трюдо сообщила, что политик посетит саммит G20, который пройдёт в Осаке 28–29 июня.

В сообщении отметили, что в ходе мероприятия премьер будет поддерживать обсуждение таких тем, как борьба с изменением климата, продвижение (технологий получения. — Прим. Лайфа) чистой энергии, а также поддержание гендерного равенства и расширение прав женщин. Также он уделит внимание вопросам торговли и борьбы с экстремизмом во всех его проявлениях.

По словам самого Трюдо, в настоящее время в мире ослабевает поддержка обеспечения стабильности и процветания поколений.

— Как лидеры G20 мы несём основную ответственность за то, чтобы изменить эту тенденцию и построить экономику, которая приносит пользу большему количеству людей, — отметил политик.

Ранее сообщалось, что безопасность на саммите G20 будут обеспечивать более 25 тысяч правоохранителей. На полях саммита, среди прочего, должна состояться встреча главы Белого дома Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином, также есть основания ожидать двусторонние переговоры президентов России и США. В преддверии G20 Кремль анонсировал график российского лидера.