Учёные рассказали, что невнимательных детей ждёт низкая зарплата в будущем

Социологи выявили, что разница в интеллекте, гендере, наличии гиперактивности менее влияет на доход человека, чем низкая сосредоточенность в детстве.

Продолжительные наблюдения за двумя тысячами молодых канадцев позволили учёным проследить закономерность между проявлением невнимательности в детстве и получением относительно низких зарплат в будущем. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

— Мы ожидали, что мы найдём большие различия в уровне оплаты труда между мальчиками и девочками. Вдобавок, мы предполагали, что и уровень гиперактивности будет сильно влиять на успешность детей. Оказалось, что оба этих фактора были менее важными, чем простая детская невнимательность, — приводят специалисты вывод, исходя из итогов наблюдения.

Исследователь Коте вместе с коллегами провели достаточно долгий эксперимент, который был нацелен на выяснение зависимости успеха человека от характера, поведения и прочих характеристик из периода детства.

С этой целью социологи заручились поддержкой порядка трёх тысяч пар, чьи дети в 1985 году пошли в детский сад. Родители испытуемых согласились на составление психологического портрета и отслеживания развития их детей в последующие годы.

После того как участники исследования закончили учёбу, социологи начали проводить среди них опросы, продолжая наблюдать за их карьерными успехами. В прошлом году учёные подвели итоги продолжительного проекта, когда многим его участникам исполнилось 35 или более лет.

Анализ результатов привёл к неожиданному выводу о том, что сильнее всего уровень оплаты труда зависел не от уровня интеллекта, пола, наличия гиперактивности в детстве или каких-то других психологических особенностей, а от умения концентрировать внимание в возрасте шести лет.

— За 25 лет последующей жизни разрыв в годичных зарплатах самых внимательных и рассеянных детей достиг отметки в 77 тысяч долларов. И что самое важное, эти различия не были связаны с уровнем IQ или прочими факторами, тоже сильно влияющими на жизненный успех, — пояснил Коте.

Согласно его словам, упущение одного условного балла уровня внимательности, выставляемого воспитателями детей, приводило к понижению зарплаты испытуемых в год почти на 1300 для мальчиков и на 900 — для девочек. Также отмечается, что общительность оказывала влияние на жизненные успехи с точностью до наоборот.

Взаимосвязь выявленных различий учёные пока не берутся точно расшифровать, однако они полагают, что невнимательность приводит к повышению вероятности того, что в будущем ребёнок бросит учёбу в последних классах школы или в университете, а также будет хуже приспосабливаться к требованиям работодателя.