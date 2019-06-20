В Мексике ратифицировали торговый договор с США и Канадой

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Фото © Flickr / Martin D

Мексиканский сенат ратифицировал соглашение о свободной торговле с США и Канадой, который получил название USMCA (или T-MEC).

Со 114 голосами "за", четырьмя — "против" и тремя воздержавшимися утверждается соглашение T-MEC и шесть параллельных соглашений, — говорится в заявлении сената.

Напомним, в октябре прошлого года три страны достигли соглашения о новом торговом договоре. Ранее американская сторона сделала первый шаг в направлении ратификации нового документа.

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