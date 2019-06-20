В УПЦ пожаловались, что представители "новой церкви" захватили больше 80 храмов

К настоящему моменту представителям "новой церкви" удалось захватить больше 80 храмов украинской православной церкви. Об этом 19 июня на собрании представителей епархиальных юридических отделов УПЦ заявил митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

— Мы фиксируем более 80 рейдерских захватов наших храмов, ещё большее количество нарушений прав верующих и духовенства, но надлежащей защиты нарушенных прав не получаем, — приводит слова митрополита пресс-служба юротдела УПЦ.

Антоний подчеркнул, что в областных администрациях происходят перерегистрации уставов приходов на "новую церковь", а местная полиция не реагирует на нарушения и нападения на священнослужителей и верующих. По его данным, речь идёт о незаконных перерегистрациях 222 религиозных общин УПЦ.

Ранее сообщалось, что активисты "новой церкви" Украины захватили церковный дом Свято-Успенского прихода Украинской православной церкви.

Напомним, давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) возросло после того, как константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос о независимости украинской "новой церкви", которую возглавил "митрополит" Епифаний Думенко.