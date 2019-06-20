Учёные создали технологию, позволяющую не глотать трубку при гастроскопии

Система строится на магнитном управлении капсулой через желудочно-кишечный тракт человека.

Группа американских исследователей подготовила роботизированную ультразвуковую технологию магнитной гастроскопии, позволяющую заменить некомфортный ввод в тело трубки. Об этом сообщается в научном журнале Science.

Открытие учёных из США позволит заменить процедуру эндоскопии через рот или ректально. В поисках альтернативы необходимого в настоящее время исследования учёные, которых возглавляет Джозеф Нортон, создали систему, позволяющую направлять магнитосодержащую капсулу через желудочно-кишечный тракт с помощью внешнего магнита.

Исследователи отмечают, что новый метод в отличие от предыдущих не требует физического соединения эндоскопа и внешнего управления, а также сложных ручных манипуляций.

— Этот подход может обеспечить долгожданную альтернативу традиционной эндоскопии, которая на протяжении десятилетий остаётся в значительной степени неизменной и может иметь негативные последствия в виде, например, растяжения внутренних тканей, вызванного движениями эндоскопа, — рассказывают американские специалисты.

Конструкция позволяет устройству установить с тканью тесный контакт, что, безусловно, важно для добротного обследования.

Учёные уже испытали новую процедуру на силиконовых моделях человека, а также на живой свинье. В итоге эндоскоп остался неповреждённым, а внутренние органы животного не пострадали. В дальнейшем исследователи планируют доработать систему для обеспечения более улучшенной удалённой работы.