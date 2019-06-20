Подозреваемые в сбыте фальсификата дагестанским школам остались без работы

Мэр Махачкалы сообщил, что директор МКУ "Махачкалапродукт" был отстранён, а новое руководство получило инструкции по повышению и контролю качества поставляемых продуктов.

Подозреваемые в производстве и сбыте контрафактного сливочного масла в дагестанские школы больше не являются сотрудниками компании "Махачкалапродукт". Об этом сообщили представители учреждения.

— Данное уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество", но все фигуранты в настоящее время не являются работниками МКУ "Махачкалапродукт", так как были уволены или ушли по собственному желанию, — цитирует слова представителя компании ТАСС.

Ситуацию также прокомментировал мэр Махачкалы Салман Дадаев. Свою позицию он выразил в "Инстаграме".

По его словам, директор МКУ "Махачкалапродукт" был отстранён, а новое руководство получило инструкции по повышению и контролю качества поставляемых продуктов.

— Работа учреждения находится на контроле у городских властей, — отметил он.

Ранее сообщалось, что ущерб от деятельности бизнесменов, подозреваемых в сбыте фальсификата в муниципальные бюджетные учреждения, по предварительным данным, составляет 71 миллион рублей.