СМИ: Россияне стали активнее пользоваться мобильным интернетом

На этом фоне прямо противоположную динамику демонстрируют показатели голосовой связи.

В первом квартале 2019 года в России существенно выросли показатели использования мобильного интернета, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Минкомсвязи РФ.

В сравнении с аналогичными показателями прошлого года цифры отличаются в 1,5 раза. Так, общий объём интернет-трафика в начале текущего года составил 11,1 млрд Гб, среди которых 3,3 млрд Гб — мобильный.

На этом фоне прямо противоположную динамику демонстрируют показатели голосовой связи. Всего, без учёта голосовых сервисов по типу WhatsApp или Skype, россияне стали на 3% реже звонить друг другу.

Рост в сравнении с показателями прошлого года отмечают и операторы сотовой связи, сообщает издание.