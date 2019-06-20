Из "Игры престолов" вырезали битву зомбодракона и 50 лютоволков

Режиссёр картины признался, что у него была мысль "убить всех", достичь "полной безжалостности".

В нашумевший сериал "Игра престолов", вызвавший разочарование фанатов своим последним сезоном, не попала батальная сцена между восставшим из мёртвых Визерионом и стаей лютоволков. Об этом сообщил режиссёр нескольких эпизодов сериала Мигель Сапочник.

— Я хотел убить всех, — признаётся он в подкасте "Инструментарий режиссёра". — Я хотел убить Джораха в конном бою в самом начале.

Поклонники сериала, привыкшие к смертям главных героев, были порядком разочарованы тем, что в одном из самых жестоких эпизодов "Игры престолов" не погиб никто из значимых персонажей. Сапочник признаётся, что ему помешали воплотить кровавую задумку в экранную жизнь продюсеры сериала Д.Б. Уайсс и Дэвид Бениофф.

— Я хотел полной безжалостности, чтобы в первые же десять минут вы поняли, что ситуация абсолютно непредсказуема и умереть может любой. Но Дэвид и Дэн этого не захотели. Они решили приберечь этот приём для предпоследнего эпизода сезона — "Колоколов", — рассказывает Сапочник.

Режиссёр признался, что изначально в последнем сезоне планировалась битва между драконом-зомби Короля Ночи и пятью десятками лютоволков, которых, вероятно, повёл бы питомец Джона Сноу — Призрак.

Ранее Лайф писал ещё об одной вырезанной из последнего сезона "Игры престолов" сцены, где раскрывается тайна беременности Серсеи.