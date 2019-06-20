Порошенко рассказал о "политическом спецназе" против России

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в своём твиттере заявил, что его партия "Европейская солидарность" является "политическим спецназом", действующим против России.

— Уже сейчас слышно грохот бульдозера, который пытается разрушить духовный фундамент нашей государственности. "Европейская солидарность" — политический спецназ, способный защитить наше государство! — написал политик.

Порошенко подчеркнул, что фундамент украинского государства заключается в армии, языке и вере, однако первой хотят "нанести удар в спину", а закон о государственном языке пытаются отменить. Не обошёл он стороной и "новую" церковь на Украине, которую пытаются "запретить решением купленного суда".

Бывший лидер Незалежной добавил, что его партия намерена участвовать в выборах в Раду, чтобы "не позволить вернуть страну назад в сторону России или остановиться на полпути вступления Украины в Евросоюз и НАТО".