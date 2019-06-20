Пару из Великобритании высадили из самолёта из-за аллергии на орехи

Пассажирам пришлось заплатить другому перевозчику 550 фунтов (порядка 45 тысяч рублей), чтобы добраться до дома.

Waltham Abbey holidaymaker, Josh Silver, tells @IanPuckey he hasn't had major problems flying with his nut allergy before being forced off Turkish Airlines flight https://t.co/FHYvxC7YC2 pic.twitter.com/ZxbOs5A5UI — BBC Essex (@BBCEssex) June 18, 2019

В аэропорту Антальи британского туриста вместе с его девушкой высадили из самолёта из-за смертельной аллергии на орехи. Об этом сообщает BBC.

Инцидент с 25-летним пассажиром Джошем Сильвером и его подругой произошёл на борту лайнера Turkish Airlines, когда мужчина рассказал экипажу самолёта о своей аллергии, причём ранее ему дали разрешение на регистрацию, зная о его особенности, рассказывает сам Джош.

Стюардесса попросила Сильвера покинуть самолёт, однако пассажир отказался, после чего экипаж вызвал сотрудников турецкой полиции, сопроводивших туриста и его девушку на выход, отобрав у них при этом паспорта.

— Они предлагают людям с аллергией на орехи вообще не летать? Это дискриминация, — заявил Сильвер.

Согласно словам представителя авиакомпании, ссылающегося на записи с видеокамер, пассажир заранее не сообщил о своей серьёзной аллергии, в связи с чем экипаж не успел подготовиться к возможным приступам заболевания.

Пострадавшим в инциденте Сильверу и его девушке пришлось заплатить 550 фунтов (порядка 45 тысяч рублей), чтобы добраться домой самолётом другой авиакомпании.