Пару из Великобритании высадили из самолёта из-за аллергии на орехи

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Фото © Pixabay

Пассажирам пришлось заплатить другому перевозчику 550 фунтов (порядка 45 тысяч рублей), чтобы добраться до дома.

В аэропорту Антальи британского туриста вместе с его девушкой высадили из самолёта из-за смертельной аллергии на орехи. Об этом сообщает BBC.

Инцидент с 25-летним пассажиром Джошем Сильвером и его подругой произошёл на борту лайнера Turkish Airlines, когда мужчина рассказал экипажу самолёта о своей аллергии, причём ранее ему дали разрешение на регистрацию, зная о его особенности, рассказывает сам Джош.

Стюардесса попросила Сильвера покинуть самолёт, однако пассажир отказался, после чего экипаж вызвал сотрудников турецкой полиции, сопроводивших туриста и его девушку на выход, отобрав у них при этом паспорта.

<p>Кадр видео Twitter / <a href="https://twitter.com/BBCEssex/status/1141030947753738240" target="_blank"><strong>BBC Essex</strong></a><a href="https://twitter.com/BBCEssex/status/1141030947753738240" target="_blank">‏</a></p>

Они предлагают людям с аллергией на орехи вообще не летать? Это дискриминация, — заявил Сильвер.

Согласно словам представителя авиакомпании, ссылающегося на записи с видеокамер, пассажир заранее не сообщил о своей серьёзной аллергии, в связи с чем экипаж не успел подготовиться к возможным приступам заболевания.

Пострадавшим в инциденте Сильверу и его девушке пришлось заплатить 550 фунтов (порядка 45 тысяч рублей), чтобы добраться домой самолётом другой авиакомпании.

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