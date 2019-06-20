Посольство РФ в США выразило разочарование из-за приговора россиянину Тищенко

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Фото © Pixabay

Дипломаты также призвали западных коллег отказаться от подобной практики в пользу налаживания эффективного взаимодействия между странами.

Посольство России в США выразило разочарование из-за приговора гражданину РФ Олегу Тищенко. Соответствующее сообщение было опубликовано в фейсбуке дипмиссии.

Американская юстиция огласила очередной обвинительный приговор в отношении российского гражданина. По надуманному обвинению (контрабанда продукции военного назначения) осуждён доставленный ранее из Грузии в США О.М. Тищенко. Глубоко разочарованы подобной практикой американских властей, — говорится в сообщении.

Дипломаты также призвали западных коллег отказаться от подобной практики в пользу налаживания эффективного взаимодействия между странами.

При этом с учётом отбытого срока Тищенко уже в день оглашения приговора был депортирован из страны и отправился на родину.

Ранее американский суд приговорил разработчика компьютерных игр Олега Тищенко к году тюрьмы.

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