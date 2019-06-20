Досмотровые комплексы на Крымском мосту будут запущены до декабря

Как уточняется, комплексы позволят обеспечить должный уровень безопасности Крымского моста.

Инспекционно-досмотровые комплексы на железнодорожной части Крымского моста планируют запустить до декабря 2019 года. Об этом сообщил руководитель проекта, советник гендиректора холдинга "Росэлектроника" Константин Фурсиков.

По словам Фурсикова, его компания готовится приступить к технологическому оснащению оборудования комплексов и ждёт, когда заказчик предоставит строительную готовность объекта. На сегодняшний день срок сдачи объектов — декабрь 2019 года.

— Если строительную готовность предоставят раньше, мы готовы к проведению работ, так как оборудование у нас уже готово и часть его уже доставлена на объект, — цитирует гендиректора РИА "Новости".

Гендиректор "Росэлектроники" отметил, что новые комплексы позволят обеспечить должный уровень безопасности Крымского моста.

— На сегодняшний день там установлены автомобильные досмотровые комплексы, а также готовятся к сдаче два стационарных ИДК для контроля грузовых железнодорожных составов, — добавил он.

Ранее сообщалось, что строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части моста через Керченский пролив.