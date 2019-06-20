ВЦИОМ выяснил, сколько россиян будут смотреть прямую линию с Путиным

Также исследовательский центр рассказал, скольким соотечественникам интересно выступление президента.

Большая часть граждан РФ (75%) планирует смотреть прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на исследовательский центр ВЦИОМ.

Результаты опроса показали, что внимательно следить за трансляцией от начала и до конца будут 29% россиян, 12% планируют смотреть частично, а 34% не собираются следить за прямой линией, узнавая интересующую информацию из газет и Интернета.

Трансляцию не будут смотреть 10% респондентов, не смогли определиться с ответом 1% опрошенных, а 13% — не ответили на вопрос.

Интересно смотреть выступление президента 77% граждан, не особо интересует трансляция 22% респондентов, затрудняется ответить 1% россиян.

Напомним, что прямая линия пройдёт 20 июня, начнётся трансляция в 12:00 по мск. Известно, что на утро 19 июня поступило более миллиона вопросов. Ограничения по времени у прямой линии не будет.