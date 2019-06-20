Во Владивостоке по запросу Интерпола задержали корейца, торговавшего наркотиками

Сотрудники отделения Интерпола в Приморье задержали гражданина Республики Корея, который обвиняется в приобретении и сбыте метамфетамина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Отмечается, что 53-летний кореец скрывался, чтобы избежать наказания за совершённое преступление. Полиции удалось установить его местонахождение и задержать. При этом у мужчины не было паспорта, поэтому идентифицировать его удалось при помощи дактилоскопической экспертизы.

Решением суда он был выдворен из страны.