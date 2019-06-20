Бывшая медсестра из Шотландии вновь разводила женщин на интимные фото

Злоумышленница уже отсидела 22 месяца за аналогичное преступление, после чего вновь взялась за старое.

Бывшую медсестру из Шотландии Адель Ренни, притворявшуюся мужчиной, чтобы получать интимные фото женщин, приговорили к трём годам тюрьмы. Об этом сообщает издание Metro.

В январе 2019 года Ренни всего за 18 дней обманула четырёх женщин, с которыми познакомилась в "Инстаграме" и "Тиндере". Она представлялась им мужскими именами, утверждая, что работает юристом. При звонках на телефон бывшая медсестра меняла с помощью специального устройства тембр голоса.

Все четверо раскрыли злоумышленнице свои личные данные и прислали фото и видео эротического содержания. После завершения переписки одна из жертв заподозрила слежку, в связи с чем обратилась в полицию. Правоохранители дали ей послушать запись изменённого голоса Ренни, сохранившуюся с момента её прошлого задержания, после чего женщина опознала в аудиозаписи тембр "юриста".

На суде бывшая медсестра признала свою вину. Мотивы поступков Ренни не сообщаются.

Адель Ренни уже проходила по аналогичному делу, за которое отсидела 22 месяца, выйдя на свободу в конце 2018 года. Тогда ей удалось обмануть 18 девушек.