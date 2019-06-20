Зеленский показал журналистам "прикольную вещь" в своём кабинете

Президент Незалежной Владимир Зеленский устроил журналистам экскурсию по своему кабинету в администрации. Кадрами с места событий поделилось издание "Украинская правда".

Разговаривая с сотрудниками СМИ, президент признался, что не знает, разрешено ли законом проводить экскурсии, но всё-таки продолжил.

— У меня есть там прикол. Хотите, покажу? — обратился он к присутствующим.

После этого украинский лидер провёл журналистов в комнату с парикмахерским креслом и раковиной. Под удивлённые возгласы Зеленский отметил, что пользоваться услугами стилиста не планирует и не понимает, зачем в здании администрации установлена такая вещь, когда "душ можно и дома принять".

Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский сравнил себя с героем сериала "Слуга народа" Василием Голобородько.