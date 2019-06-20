В партии Зеленского рассказали о "позитиве" в первый месяц президентства

Речь пошла об "успехах" во внешней политике и о программе, которая позволит снизить тарифы ЖКХ в стране.

Первый месяц президентства Владимира Зеленского прошёл в целом в позитивном ключе и принёс положительные изменения в жизни страны. Об этом в эфире NewsOne заявила представитель партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

— Я думаю, что есть явный позитив в первых 30 днях президентства Зеленского... Он успел побывать на фронте, в Мариуполе, во Львовской области, помочь решить вопрос задолженности по зарплатам шахтёрам, — заявила Верещук.

Она также отметила отмену программы "Роттердам+", что позволит добиться снижения тарифов ЖКХ в стране. Кроме того, Верещук отметила "успехи" во внешней политике главы Незалежной. В частности, она затронула визиты Зеленского в Брюссель, Париж и Берлин, а также предстоящий саммит ЕС в Киеве.

Верещук добавила, что от Зеленского, возможно, многие ждали большего, однако "кто захочет, тот сможет увидеть динамику".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский вступил в должность 20 мая.