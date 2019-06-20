Си Цзиньпин отправился с официальным визитом в КНДР

Поездка приурочена к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между странами.

Лидер Китая Си Цзиньпин направился с официальным визитом в КНДР впервые в данном статусе, сообщает Центральное телевидение Поднебесной.

Отмечается, что в поездке его сопровождают министр иностранных дел Ван И, руководитель канцелярии Центрального комитета Компартии Дин Сюэсян, член политбюро ЦК КПК, глава канцелярии Комиссии ЦК по иностранным делам Ян Цзечи. Любопытно, что в Пхеньян он именно вылетел, а не поехал на поезде, как то любит Ким Чен Ын.

Поездка приурочена к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между странами. Добавим, что данный визит китайского лидера станет первым за последние 14 лет.