Эксперты отмечают снижение цен на свинину в шашлычный период

По словам специалистов, подобная тенденция возникает в связи с ростом внутреннего производства и импорта.

В разгар шашлычного сезона отмечается снижение оптовых цен на свинину и рост стоимости мяса птицы в сравнении с прошлыми годами. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на опрошенных экспертов.

— Прогнозируем, что среднегодовая оптовая цена в этом году на свиные полутуши будет на 5–10% ниже, чем в 2018 году, — рассказывает глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

По оценке эксперта, снижение стоимости связано с ростом внутреннего производства, а также с увеличением импорта, поскольку Бразилия в 2018 году вернула себе право поставлять в Россию свинину и говядину. Стоимость полутуши свинины на середину июня оценивается в 140–145 рублей за килограмм, а в конце апреля цены достигали 170–175 рублей.

Глава мясной ассоциации отметил повышение стоимости мяса птицы, приводя ценник от 115 до 125 рублей, в отличие от 105–115 рублей в начале года.

Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов напоминает про сезонное ценообразование, в связи с чем варьируется стоимость мяса птицы.

— Это традиционное сезонное повышение, обусловленное ростом спроса в связи с началом шашлычного периода. Кроме того, так как птица хуже переносит жару, посадки на птицефабриках летом несколько ниже, чем обычно, — подчёркивает он.

Согласно данным Росстата, снижение потребительских цен на свинину с 10 по 17 июня отмечается в 0,2%, а с начала года — на 1,6%. А стоимость куриного мяса с начала 2019 года упала на 4,2%.